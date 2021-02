Due grandi interpreti, in uno spazio suggestivo come la cappella di Palazzo dei Pio, con un programma di particolare interesse: sono gli ingredienti del concerto che la stagione del Teatro Comunale di Carpi proporrà sabato 27, in streaming alle 18 sui propri canali. Protagonisti il flautista Massimo Mercelli e l’arpista Nicoletta Sanzin, che eseguiranno brani di Johann Sebastian Bach e Carl Philipp Emanuel Bach, di Rota, Williams (il tema del film “Schindler’s List”) e dell’indiano Shankar, virtuoso del sitar. Dopo la premier del 27, l’esibizione sarà visibile liberamente fino a tutto martedì 2 marzo.

Mercelli vanta importanti dediche e collaborazioni con compositori quali Panderecki, Glass, Nyman, Bacalov e Morricone; internazionale e più che trentennale anche la carriera della Sanzin.

«Il concerto – commenta il Maestro Carlo Guaitoli, Direttore artistico – si preannuncia particolarmente interessante per l’alta qualità degli interpreti, per la suggestiva sonorità prodotta dall’abbinamento dei due strumenti e per la cornice affascinante in cui i due musicisti suoneranno».

Questo il programma completo: Johann Sebastian Bach, (1685-1750) Sonata in Mi bemolle maggiore BWV 1031, Allegro moderato, Siciliano, Allegro; Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): “Hamburger” Sonata in sol maggiore Wq.133, Allegretto, Rondò: presto; Nino Rota (1911-1979), “Sonata”: Allegro molto moderato, Andante sostenuto, Allegro festoso; John Williams (1932), dalla colonna sonora di “Schindler’s List”: “Tema di Schindler”, “Jewish town” e “Remembrances”; Ravi Shankar (1920): “L’aube enchantée”.