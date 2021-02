E’ un carabiniere di 54 anni la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10:30 lungo la complanare Einaudi, tra la Giardini e la Nuova Estense, a Cantone di Mugnano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, il 54enne militare in forza alla Compagnia di Modena, ha perso il controllo della moto di servizio cadendo sull’asfalto. Nonostante gli immediati soccorsi dei sanitari del 118, per il carabiniere non c’è stato nulla da fare.

La Tangenziale è rimasta chiusa al traffico in direzione di Bologna, per consentire il recupero della salma ed i rilievi di legge.