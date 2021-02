Prenotazioni per le persone nate nel 1936 e anni precedenti

Sono 35.337 le prenotazioni effettuate, dal 15 febbraio alle 17.30 di oggi, a Bologna e provincia. 22.109 cittadini si sono prenotati presso le Farmacie con servizio CUP, 6.148 telefonando all’ 800 884888, 4.906 hanno scelto gli sportelli CUP, 2.174 infine via web.

Vaccinazioni eseguite, oggi 24 febbraio, in 10 punti vaccinali a Bologna e provincia

Sono 1230 le vaccinazioni eseguite oggi, 24 febbraio, alle persone nate nel 1936 e anni precedenti.

5 i punti vaccinali in città (Ospedale Bellaria, Fiera, Casa della Salute Nani a Borgo Panigale, Casa della Salute Navile, Poliambulatorio Roncati/Saragozza) ai quali se ne sono affiancati 5 in provincia: a Casalecchio di Reno e Crevalcore presso le rispettive Case della Salute, a Sasso Marconi presso la sala civica “Casa dei Campi”, a San Pietro in Casale presso Sala Polivalente, a Vado presso il Poliambulatorio.

I vaccinati

Sono 48.002 le prime vaccinazioni e 30.490 le seconde vaccinazioni, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 23 febbraio.

227 nuovi positivi

Sui 227 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 107 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 14 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 attraverso il test per categoria a rischio, mentre per 102 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 227 nuovi contagi, 185 sono sporadici e 42 sono inseriti in focolai. Nessun caso è importato da altra regione né dall’estero.