E’ stato tradito dall’occhio attento e vigile dell’addetto alla sicurezza che, notandolo attento più a guardare la presenza di occhi indiscreti rispetto ai beni esposti sullo scaffale, si è insospettito. All’uscita, infatti, l’uomo è stato presa in consegna dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, nel frattempo allertati dal responsabile del supermercato, che hanno trovato i riscontri ai sospetti della guardia giurata scoprendola ladro. Sotto la giacca e infilati nei pantaloni l’uomo aveva occultato bottiglie di Cognac, Cointreau, Tequila, Gran Marnier ma anche alimenti come uova di salmone, un chilo di Asiago e salmone per un valore complessivo di circa 200 euro. Per questo motivo, con l’accusa di furto aggravato, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano un 36enne abitante in città.

