A seguito dell’incendio che l’altra notte ha interessato il magazzino della Edilgrosso di via dell’Artigianato a Fiorano Modenese, il Sindaco Francesco Tosi ha scritto una lettera alla famiglia Branduzzi, titolare dell’azienda, per esprimere la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità:

Stimata fam. Branduzzi,

sia personalmente che a nome della intera comunità che rappresento, sento il dovere di manifestare il grande rammarico per l’incidente che ha colpito la Vostra attività. Oltre ad esprimere la nostra solidarietà, mi conforta la convinzione che saprete far fronte alle non comuni difficoltà del momento con la tenacia, il coraggio e la laboriosità che caratterizzano la nostra imprenditoria locale. Con l’auspicio di una pronta ripresa, cordiali saluti.

Francesco Tosi