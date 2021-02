Il Sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola aderisce all’invito dell’Anci di esporre le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per l’attentato avvenuto ieri, lunedì 22 febbraio, in Congo, nel quale sono rimasti uccisi l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e l’autista che li accompagnava, Mustapha Milambo.

Per tutta la giornata di oggi, martedì 23 febbraio, saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto le bandiere sulla facciata di Palazzo d’Accursio, quelle su Palazzo Malvezzi e quelle delle sedi dei Quartieri della città.