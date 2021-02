Le scuole di Maranello a teatro… nella rete. Cinque classi delle scuole Galilei e Stradi hanno aderito a “Scuola di fantasia”, il progetto che coinvolge alcuni teatri del circuito regionale multidisciplinare di Ater Fondazione, tra cui l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello. Dopo il successo della rassegna in streaming “Teatri nella rete”, la nuova iniziativa si concentra sul rapporto con bambini, ragazzi, adolescenti e il mondo della scuola, in una logica di collaborazione tra i vari agenti formativi e culturali presenti sul territorio, coinvolgendo gli istituti situati nei Comuni del circuito gestito da Ater.

“Scuola di Fantasia” include spettacoli, lezioni-dimostrazioni, residenze, laboratori e incontri ideati e predisposti per una fruizione esclusivamente multimediale o interattiva. Le tematiche affrontate sono di attualità, come il bullismo e le violenze domestiche, ma anche più giocose e creative, stimolando la crescita e l’interazione attraverso la danza e la lettura. Lo streaming interattivo prevede sette progetti, tra cui una proposta di laboratorio mediante LIM per le classi scolastiche, due spettacoli per ragazzi e giovani, e la realizzazione di una serie di brevi video/spot. Le scuole di Maranello partecipano al progetto “Dialoghi degli dèi” dello scrittore greco Luciano di Samosata adattati in una moderna aula scolastica e “La scatola delle figure”, laboratorio teatrale per le prime classi delle scuole primarie. I progetti saranno realizzati tra febbraio e aprile.