Cielo sereno o poco nuvoloso con presenza di nebbie al primo mattino sulla pianura in progressivo diradamento e nuova formazione dopo il tramonto. Temperature minime in lieve diminuzione nella pianura interna, con valori tra 5 e 6 gradi; valori tra 6 e 8 gradi sul settore costiero. Massime in lieve aumento con valori tra i 12 e i 14 gradi. Venti deboli, di direzione variabile. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)