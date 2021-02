Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti lungo i rilievi ma con nebbie estese sulla pianura in temporaneo sollevamento dalla tarda mattinata. Nuova formazione delle nebbie in serata. Temperature minime con valori tra 6/7 gradi delle pianure interne ed 8 gradi della costa. Valori localmente inferiori nelle aree extraurbane con nebbie più persistenti. Massime in locale diminuzione comprese tra 11 e 14 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

(Arpae)