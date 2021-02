Nuvolosità irregolare in pianura con ampie zone di sereno. Addensamenti localmente più consistenti sui rilievi senza precipitazioni. Foschie e banchi di nebbia sulle pianure, in particolare quelle adiacenti al Po e sul ferrarese durante la notte e prima mattina. Rapido dissolvimento da metà mattinata. Temperature pressochè stazionarie o in lieve diminuzione; minime intorno a 4-5 gradi, massime tra 12 e 14 gradi. Venti deboli variabili sui rilievi; prevalentemente dai quadranti orientali sulla pianura. Mare poco mosso.

(Arpae)