L’Amministrazione comunale informa che la settimana prossima riprenderanno i lavori per il completamento di due piste ciclabili, quella di via Nuova Ponente, e quella delle vie Ramazzini e Lago di Bracciano. Le lavorazioni, effettuate tra le 8:30 e le 18:30, comprendono la pavimentazione in conglomerato bituminoso (asfalto) e la segnaletica orizzontale, oltre a opere di finitura in vista del collaudo e l’apertura al transito.

RAMAZZINI – I lavori della pista di via Ramazzini e via Lago di Bracciano riprenderanno lunedì 22 febbraio, e dovrebbero terminare ai primi di marzo: ciclisti e pedoni saranno deviati di volta in volta secondo indicazioni presenti in cantiere. In particolare da mercoledì 24 a venerdì 26 compresi, si procederà all’asfaltatura in prossimità degli accessi all’area commerciale di via Ramazzini, quindi sarà consentito l’accesso solo ai residenti e alle attività per operazioni di carico e scarico. Per eventuali necessità di transito, i residenti e le attività presenti devono prendere accordi con il personale di cantiere, fermo restando che rimarrà comunque sempre garantito l’accesso dall’ingresso su via Roosevelt, non oggetto di lavori.

NUOVA PONENTE – I lavori per completare la ciclabile di via Nuova Ponente, nel tratto fra la torre dell’acquedotto (Cappuccina) e la tangenziale Losi, riprenderanno martedì 23 febbraio e sino a fine lavori sarà vietato il traffico ciclo-pedonale nel tratto fra la torre dell’acquedotto e via Baden Powell, mentre tra via Baden Powell e la tangenziale ciclisti e pedoni saranno deviati nel sottostrada, secondo la segnaletica presente in loco.

In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.