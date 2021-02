Si chiama “Scuola di fantasia”, la seconda parte di “TEATRI NELLA RETE” il progetto streaming di ATER Fondazione, che questa volta si concentrerà sul rapporto con bambini, ragazzi, adolescenti e il mondo della scuola, in una logica di collaborazione tra i vari agenti formativi e culturali presenti sul territorio, coinvolgendo gli istituti situati nei Comuni del Circuito regionale multidisciplinare gestito dalla Fondazione.

Il Direttore di ATER Fondazione, Roberto De Lellis ha dichiarato: “Nel proporre questa iniziativa alle scuole di ogni ordine e grado, situate nei Comuni del Circuito regionale multidisciplinare, attraverso una programmazione condivisa, abbiamo pensato che il titolo “Scuola di Fantasia” potesse trasmettere quello che intendiamo per formazione dello spettatore ed educazione ai linguaggi dello spettacolo. La risposta incoraggiante alle nostre iniziative sul web è quella che ci ha spinto a proseguire, allargandola con lo stesso entusiasmo a nuove proposte, rivolte a quel pubblico giovane e giovanissimo, reale e potenziale, che per tante ragioni ci sta molto a cuore.”

IL PROGETTO

“Scuola di Fantasia” include spettacoli, lezioni-dimostrazioni, residenze, laboratori e incontri ideati e predisposti per una fruizione esclusivamente multimediale e/o interattiva. I contenuti, saranno condivisi con alcuni Teatri del Circuito regionale multidisciplinare, come il: Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Teatro Magnani di Fidenza, Auditorium Ferrari di Maranello, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano.

Eterogenee, attuali, delicate, importanti le tematiche affrontate in “Scuola di Fantasia”, come il bullismo e le violenze domestiche, ma anche più giocose e creative, stimolando la crescita e l’interazione attraverso la danza e la lettura. TEATRI NELLA RETE realizzerà attraverso uno streaming interattivo 7 progetti, all’interno dei quali troviamo 1 proposta di laboratorio mediante LIM per le classi scolastiche, 2 spettacoli per ragazzi e giovani, e la realizzazione di una serie di brevi video/spot, pensati per raccontare il dietro-le-quinte della residenza artistica di circo contemporaneo firmata dal Teatro Necessario. Particolarmente intensa è inoltre la programmazione dedicata alle scuole dal Teatro Laura Betti di Casalecchio che da diversi anni sviluppa specifici percorsi educativi, rivolti in particolare agli adolescenti.

Gli eventi, tutti gratuiti, avranno luogo nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2021.

GLI EVENTI

DIALOGHI DEGLI DÈI – I dialoghi del “divertissement” dello scrittore greco Luciano di Samosata (II sec. d. C.) adattati in una moderna aula scolastica

Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in co-produzione con I sacchi di sabbia

LA SCATOLA DELLE FIGURE – Laboratorio teatrale per le prime classi delle scuole primarie

Produzione: Teatro Gioco Vita

nickname: @leonechestriscia – Spettacolo interattivo che affronta il tema del bullismo rivolto a studenti di età superiore agli 11 anni

Produzione: La Piccionaia

DOPPIOZERO – Residenza artistica della Compagnia Circo CarpaDiem

In co-produzione con Teatro Necessario

Luogo: Teatro Magnani di Fidenza

Gli eventi del Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno.

LEZIONI TEATRALI PER LEGGERE IL PRESENTE E PROGETTARE IL FUTURO – Cinque artisti raccontano ai ragazzi di un oggetto o di un’opera nati in momenti di crisi ma capaci di modificare il futuro

Nell’ambito di Generazioni a teatro 2021

I FIGLI DI MEDEA – Sei incontri intorno al libro omonimo di Suzanne Osten, primo titolo della collana di letteratura teatrale per i giovani di Edizioni Primavera

Nell’ambito di Class Action 2021

in partenariato con ERT FVG circuito del Friuli-Venezia Giulia e ATCL circuito del Lazio

per la piattaforma di Formazione teatrale FAD-DAD

I NOSTRI SILENZI – Il progetto propone la lettura scenica di “Dentro” di Giuliana Musso e tre incontri con l’autrice sui tabù, le autocensure, le verità segrete. I nostri silenzi.

Un progetto di Giuliana Musso per Teatro Arcobaleno