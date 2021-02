Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto, che sotto il costante coordinamento della Dr.ssa Pantani della Procura reggiana, stanno investigando per ricostruire quanto realmente successo la sera del 13 febbraio scorso. Erano circa le 21:00 quando gli uomini dell’Arma sono stati chiamati ad intervenire lungo via G. Marconi a Caprara dove, poco prima, un cittadino aveva segnalato la presenza di un uomo riverso nel canale adiacente la strada. Una volta accertato il decesso dell’uomo, i militari hanno avviato le indagini ipotizzando il fatto ad un sinistro stradale, visto che la bici, su cui la vittima stava viaggiando, presentava evidenti ammaccature nella parte posteriore.

Durante i sopralluoghi dei giorni seguenti, i Carabinieri di Castelnovo Sotto hanno rinvenuto, proprio nei pressi del luogo dove si trovava il corpo, anche alcuni frammenti di un’auto che, sottoposti ad accertamenti tecnico scientifici, sono risultati essere di una Fiat Bravo, prodotta tra il 2007 ed il 2014, di colore grigio chiaro. Ed è proprio sulla ricerca di questo genere di veicolo che ora si sta stringendo il cerchio. Attualmente, infatti, oltre alla visione delle varie immagini acquisite degli apparati di video sorveglianza presenti nella zona, sono in corso accertamenti presso diverse autofficine e autodemolitori che potrebbero, in qualsiasi modo, aver ricevuto l’auto. Ai titolari viene rivolto l’invito si segnalare subito agli Organi di Polizia ogni caso sospetto, anche al fine di evitare possibili ripercussioni di carattere penale conseguenti alla tutela, sebbene indiretta, del presunto pirata della strada dovute dalla mancata comunicazione di informazioni utili per le investigazioni.

Analogo appello è rivolto anche al conducente dell’auto, atteso che la decisione di costituirsi, ammettendo le proprie responsabilità, potrebbe certamente alleviarne la posizione giudiziaria. Ogni utile segnalazione, proveniente anche da persone estranee ai fatti, può essere rivolta ai Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto, al numero di pronto intervento “112” o a qualsiasi altro organo di polizia.