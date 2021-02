Verso le 16:00 di ieri, mercoledì 17 febbraio, una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna sud nei pressi del casello in uscita dall’A14 di Castel San Pietro Terme, ha fermato per un controllo un autoarticolato con trattore stradale e semirimorchio entrambi immatricolati in due diversi paesi dell’Unione Europea, trasportante merce pericolosa (kg.2630 di liquido corrosivo) e condotto da un cittadino straniero.

Il conducente, sottoposto al controllo con etilometro, è risultato in stato d’ebbrezza avendo tassi alcolemici pari a 0,89 e 0,87 grammi/litro nelle due prove, pertanto è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, perché sorpreso alla guida, di un mezzo pesante che trasporta merci pericolose, in stato di ebbrezza alcolica.

L’autista risultato recidivo, era stato già denunciato per guida in stato d’ebbrezza nel novembre 2016 dal personale del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona. Il complesso veicolare era proveniente dall’Olanda e diretto per scaricare l’ultimo stock di merce a Castelguelfo (BO). L’autoarticolato è stato lasciato nella disponibilità di un altro autista, fatto giungere sul posto dalla ditta di autotrasporto.