Sul palco virtuale di Forum Eventi domenica 21 febbraio alle 17.30 sale un maestro del giallo, che dialoga con Eugenio Tangerini, responsabile relazioni esterne di BPER Banca; con il suo ultimo romanzo “La disciplina di Penelope” (Mondadori) Gianrico Carofiglio presenta al pubblico un nuovo straordinario personaggio femminile, una donna durissima e fragile, carica di rabbia e di dolente umanità: Penelope Spada faceva il pubblico ministero fino a un misterioso incidente che ha messo drammaticamente fine alla sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per l’omicidio della moglie: il procedimento si è concluso con l’archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da cui era sorto. L’uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l’onore perduto e sapere cosa è realmente accaduto. Per la prima volta Carofiglio ambienta la sua storia a Milano e per la prima volta esce nella storica collana I Gialli Mondadori.

La rassegna è organizzata da BPER Banca, in collaborazione con la libreria Ubik di Modena e col patrocinio del Comune di Modena.

E’ possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube “BPER Banca Forum Monzani” o dall’account twitter @GruppoBPER_PR.