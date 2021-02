Per consentire lavori sulla viabilità ordinaria di competenza del Comune di Bologna sarà necessario chiudere, sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 12 “SS65 della Futa”, in entrata verso Casalecchio di Reno-A1 Milano-Napoli, dalle 7:00 alle 17:00 di domenica 21 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis “Castenaso” o lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”.

***

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 18, alle 5:00 di venerdì 19 febbraio, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla Complanare di Piacenza sud R49 verso Piacenza e la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Brescia e Torino. Si precisa che rimarranno aperti i rami per chi proviene da Torino/Brescia ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

dalla A1 (Bologna) verso Piacenza sud e A21 direzione Torino, uscire alla stazione autostradale di Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa in direzione di Bologna;

dalla A1 (Bologna) verso la A21 direzione Brescia, uscire alla stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Brescia.

Inoltre, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso Milano e Bologna e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP10 verso Piacenza ed entrare alla stazione autostradale di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza S.A.T.A.P. per poi procedere sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna o Milano, o proseguire sulla A21.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione ai giunti del ponte sul fiume Po, in orario notturno, nelle due notti consecutive di domenica 21 e lunedì 22 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Nelle suddette notti, sarà contestualmente chiusa anche l’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e Via Eridano per poi rientrar sulla A13, alla stazione di Ferrara nord e proseguire in direzione di Bologna.