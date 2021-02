Nella mattinata odierna, in piazzale Europa, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dal personale del posto di Polizia Turri unitamente al personale Polfer e alla Polizia locale, è stato fermato e controllato un cittadino di nazionalità maliana. Lo straniero T.S., classe ’95, con alle spalle numerosi precedenti di polizia e penali per reati inerenti lo spaccio di sostanza stupefacente, privo di documenti, sfuggiva al controllo degli operatori che prontamente, dopo un breve inseguimento, lo bloccavano al suolo.

Durante l’inseguimento, il responsabile del posto di Polizia di via Turri ed un agente della Polizia locale riportavano escoriazioni e contusioni dovute alla resistenza dello straniero: accompagnati presso il locale ospedale venivano refertati con 5 giorni di prognosi per ciascuno. Lo straniero, accompagnato presso gli uffici della Questura, veniva identificato e trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso di circa 10 grammi. Il cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, considerata la violenta condotta messa in atto per sfuggire al controllo di polizia, veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in flagranza.