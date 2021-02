Il 10 febbraio scorso, nell’ambito della bilateralità contrattuale, attraverso l’Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi della Provincia di Reggio Emilia, Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs hanno firmato una Integrazione dell’Accordo territoriale straordinario per il Sostegno al reddito nel Terziario nell’area di Reggio Emilia.

«L’integrazione dell’accordo – spiega il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, Davide Massarini – è un ulteriore e concreto segnale di sostegno alle imprese e ai lavoratori in questo periodo difficilissimo in un’ottica non di mera sussistenza ma anche di sostegno allo sviluppo e alla sfida dell’omnicanalità».

L’accordo riguarda le imprese che operano nell’area territoriale di Reggio Emilia e provincia e che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente Bilaterale e abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi della pandemia. Esso prevede diverse forme di sostegno per i lavoratori e per le imprese.

A beneficio dei lavoratori vi sono, in particolare, contributi per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente all’emergenza epidemiologica, una prestazione di welfare straordinario per chiusura scuole con figli fino a 14 anni, una integrazione degli ammortizzatori sociali FIS o CIGD, un sostegno per i campi estivi, un contributo per abbonamento spese di trasporto.

I contributi a favore delle imprese comprendono prestazioni a sostegno dell’occupazione, rimborsi per dispositivi di protezione individuali e termometri, rimborsi per pulizie straordinarie, rimborsi per software-hardware-canoni di abbonamento finalizzati al lavoro agile, contributi per digitalizzazione e contributi per consulenza e analisi aziendale volta alla valutazione della stessa e di una sua ristrutturazione in conseguenza all’attuale crisi pandemica.

I dettagli dell’accordo sono scaricabili sul sito dell’Ente Bilaterale TDS www.ebtreggioemilia.it.