I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno ottemperato ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, nei confronti di M.M., 47enne italiano, residente a Molinella, che dovrà espiare una pena residua di 12 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione, nonché 9.353 euro di multa e 1.471 euro di ammenda, per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, commessi tra il 2011 e il 2012. Rintracciato dai militari, il 47enne destinatario del provvedimento firmato dal Procuratore Generale, è stato tradotto in carcere per espiare la pena residua.



