L’origine dei fatti ieri poco prima delle 12.00 quando una pattuglia della sezione radiomobile recatasi per un controllo in un bar di va Dalmazia, al cui esterno solo qualche giorno si era verificato un violento pestaggio, procedeva a identificare un cittadino marocchino seduto all’interno del locale. Lo stesso, sebbene nullafacente, risultava possedere 300 euro in contanti; circostanza, congiunta all’assenza di documenti, che induceva gli operanti a condurre l’uomo in caserma per ulteriori accertamenti. Individuata la sua abitazione in via Cisalpina, i militari vi si recavano dando corso a una perquisizione domiciliare che si concludeva con esito positivo. Nella camera da letto, condivisa con la compagna, e precisamente nel cassetto degli indumenti intimi dell’uomo venivano rinvenute 32 dosi di eroina, del peso complessivo di oltre 30 grammi e un bilancino di precisione. Nell’armadio guardaroba dell’uomo veniva rinvenuta la somma in contanti pari a 3000,00 euro in banconote di vario taglio, ricondotta all’illecita attività di spaccio allo luce dello stato di nullatenenza dell’uomo. Cristallizzati i fatti l’uomo veniva arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito veniva ristretto a disposizione della Procura reggiana.