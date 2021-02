Vigili del fuoco impegnati con diverse squadre questo pomeriggio per l’incendio del tetto di una abitazione a Savignano sul Panaro in via Caravaggio. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate a buona parte della copertura. I pompieri modenesi sono supportati dai Comandi di Bologna e Reggio Emilia.

Aggiornamento

Alle 18 l’incendio pare essere stato posto sotto controllo. Ingenti i danni con almeno 10 appartamenti danneggiati. Per le famiglie evacuate è stato organizzato un ricovero temporaneo in una vicina palestra. Non ci sarebbero feriti. Sul posto anche il sindaco che ha seguito con apprensione l’evolversi della situazione. I Carabinieri hanno fornito un valido aiuto nel gestire viabilità e garantire il perimetro nell’area operazioni.

(immagine termoscanner su fotocamera per rilevare le parti più critiche del rogo)