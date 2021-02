Si è aperto lunedì il bando per l’individuazione del concessionario per la gestione 2021-2023 della Pineta di Vezzano – parco di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, gestito in convenzione dal Comune di Vezzano sul Crostolo – le cui offerte dovranno essere trasmesse entro il prossimo 1 marzo. “Nella consapevolezza che la Pinetina è particolarmente amata dai reggiani nonché frequentata da un’utenza proveniente anche da fuori provincia – spiega il sindaco Stefano Vescovi – con il bando approvato nell’ultima seduta di Giunta comunale è nostra intenzione individuare un soggetto interessato, motivato e competente non solo per la manutenzione del verde e delle strutture, ma anche e soprattutto per il rilancio delle potenzialità ambientali, aggregative e turistiche dell’area”.

Proseguono, nel frattempo, i lavori che la Provincia sta effettuando sulla casetta del custode: “Si tratta di un importante intervento di consolidamento strutturale e di riqualificazione, per un importo di 70.000 euro, che dovrebbe concludersi entro un paio di mesi e che conferma il nostro impegno a fianco del Comune di Vezzano, in questo positivo esempio di cooperazione tra enti, nel valorizzare un parco caro a tutti i reggiani”, dichiara il presidente della Provincia Giorgio Zanni.

La gestione del Parco provinciale Pineta – così come individuata nel bando (disponibile sul sito Internet del Comune di Vezzano sul Crostolo) – riguarda una varietà di aspetti che vanno dalla gestione del punto di ristoro, della sala polivalente e del mini appartamento all’apertura del punto ristoro stesso (con modalità e tempistiche specificate nel bando), dalla cura degli animali in stato di cattività all’organizzazione e gestione di iniziative di educazione ambientale, senza trascurare la manutenzione del verde e delle strutture – quali ad esempio l’area gioco per i bambini, la riqualificazione della segnaletica e la comunicazione.

Potranno partecipare al bando una molteplicità di soggetti che dovranno innanzitutto dimostrare di disporre di personale idoneo per qualifica e professionalità ed in numero sufficiente alla gestione dei servizi in concessione: imprenditori individuali e le società anche cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti, associazioni di promozione sportiva e sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nonché persone fisiche (diciottenni e con partita IVA).

Tutte le info sul bando sono disponibili qui:

https://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it/2021/02/bando-per-la-gestione-del-parco-pinetina-2021-2023/