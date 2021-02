Ci sono anche ragazzi modenesi che frequentano l’Istituto d’istruzione superiore Zanelli di Reggio Emilia tra i venti studenti dell’Emilia-Romagna che realizzeranno videoclip per raccontare il Parmigiano Reggiano e la sua filiera, fatta di 330 caseifici, 3 mila aziende agricole e quasi 50 mila tra allevatori, casari e altri operatori.

I venti studenti partecipano a #Tag “Territori e Alleanza Generazionale”, un progetto nazionale per favorire il dialogo tra over 65 e under 30 anni, declinato attraverso un lavoro sui prodotti tipici dei diversi territori coinvolti.

Capofila del progetto è Anteas (associazione di volontariato della Cisl), in partenariato con CdO Opere Sociali, Ancos-Confartigianato, Unpli Lazio e l’Associazione La Strada di Milano.

Cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, #Tag ha tra i sostenitori anche il Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Guidati dal regista Massimo Ballabeni, i venti studenti realizzeranno video di tre minuti l’uno che prenderanno parte a un contest nazionale.

«A livello locale mettiamo a disposizione dei ragazzi una formazione a distanza sulla filiera del Parmigiano Reggiano e sulle tecniche di riprese e montaggio video – spiega il presidente di Anteas Cisl Modena Giuseppe Polichetti (foto)– L’obiettivo del progetto è mettere insieme il racconto dei testimoni “anziani” di filiera, che illustrano tradizionali modalità di produzione, dei testimoni “attivi”, portatori di nuove idee e innovazione, e dei giovani, che sono chiamati a riprodurre il loro percorso di conoscenza e riconoscimento dei loro territori attraverso il media che amano di più: il video.

Accompagnati tecnicamente da un professionista, – continua Polichetti – i nostri venti studenti avranno così la possibilità di realizzare un vero e proprio reportage di territorio in cui saranno valorizzati tutti i concetti chiave del progetto. Alla fine un docufilm, raccoglierà i racconti di tutti gli ambiti territoriali condensando attraverso un video – conclude il presidente di Anteas Cisl Modena – il lungo viaggio di #Tag in tutte le regioni d’Italia».