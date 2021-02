A quasi tre settimane dall’ultimo match ufficiale disputato, la Green Warriors Sassuolo è ancora in attesa di conoscere il proprio destino in campionato: differentemente da altre formazioni impegnate nel girone Ovest, le neroverdi hanno regolarmente concluso la loro Regular Season lo scorso 24 gennaio e si trovano attualmente al quinto posto in classifica generale con 28 punti. Per avere però la certezza dell’accesso alla Poule Promozione, Dhimitriadhi e compagne devono ancora attendere che Busto Arsizio – sesto con tre punti di distacco dalle neroverdi – chiuda a sua volta la Regular Season disputando l’ultimo match contro Pinerolo: solo in caso di vittoria piena, le bustocche supererebbero in classifica generale Sassuolo, acquisendo in extremis l’ultimo posto in Poule Promozione, mentre le neroverdi prenderebbero poi parte al Poule Salvezza.

In attesa quindi di conoscere il proprio percorso futuro, la Green Warriors sta continuando ad allenarsi intensamente in palestra e nelle prossime due settimane le neroverdi saranno impegnate in due allenamenti congiunti con San Giovanni di Marignano, che ha chiuso il Girone Est 27 punti ed è ormai già certa della propria partecipazione alla Poule Promozione: domenica 14, Dhimitriadhi e compagne riceveranno la Omag al Pala Consolata con inizio gara alle 17.00 mentre la domenica successiva le neroverdi restituiranno la visita e scenderanno in campo al Pala Marignano sempre alle 17.00.