Giovedì 11 febbraio alle 18 si svolge il sesto appuntamento online in diretta streaming con la lettura pubblica integrale del romanzo “Padri e figli” di Turgenev, progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Biblioteca Delfini, in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura. Nell’occasione leggerà il capitolo “Si sta bene dove non si è” l’attrice Marial Bajma Riva, formata al Conservatoire d’Art Dramatique di Parigi e all’Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico di Roma, dove si è diplomata.

La lettura si può seguire sulle pagine Facebook di Ert (@ErtFondazione), Teatro Storchi / Passioni (@TeatroStorchiTeatrodellePassioni), Biblioteche Modena (@biblioteche.modena), sulla pagina Facebook Città di Modena (@cittadimodena) e sul canale YouTube di Biblioteche Modena. Per ragioni di diritti editoriali l’iniziativa si può seguire solo in diretta, e non potrà essere rivista successivamente.

Nella sesta puntata, Arkadij e Bazarov passano quindici giorni a casa della Odincova, per la quale entrambi iniziano a provare sentimenti così forti da mutare radicalmente la loro amicizia. Il nichilista subisce una passione opprimente come la rabbia, un turbamento che lo condurrà verso un’importante rivelazione.

Marial Bajma Riva ha debuttato a teatro ne “Il sorpasso”, regia di Guglielmo Ferro, ha lavorato insieme alla regista Muriel Mayette ne “Il gioco dell’amore e del caso” e successivamente ne “Le Troiane” al Teatro Greco di Siracusa dove, nella parte di Cassandra, ha vinto il premio Stampa Teatro come migliore attrice. Recentemente ha recitato in Francia al Théâtre National de Nice e a l’Espace des Art (scène nationale) in collaborazione con il Jeune Théâtre National. Tra le esperienze televisive / cinematografiche è protagonista nelle serie Amazon Prime “Scatola Nera” e “Nella Scatola Nera”. Interpreta la figlia di Massimo Popolizio nel film in uscita “Governance”, per la regia di Michael Zampino.

Il testo per la lettura integrale di “Padri e figli” è tradotto da Margherita Crepax per l’editore Garzanti. La drammaturgia è a cura di Marzio Badalì e Sergio Lo Gatto. La regia dello spettacolo teatrale che verrà messo in scena da Ert al Teatro Storchi con il cast di “attori / lettori” è affidata a Fausto Russo Alesi.

L’appuntamento con il settimo episodio “Homo novus: quanta strada verso casa?”, con Cosimo Frascella, è in programma giovedì 25 febbraio sempre online alle 18: anche per le prossime letture è confermata questa modalità.

Informazioni al tel. 059 2032940 o sul web (www.comune.modena.it/biblioteche) oppure al tel. 059 2136011 o sul sito di Ert (modena.emiliaromagnateatro.com).