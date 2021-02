Film in streaming e proposte di lettura per il “Giorno del Ricordo”, la solennità civile istituita con una legge del 2004 con cui si ricordano l’esodo istriano e i massacri delle foibe, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Il Comune di Maranello per l’occasione propone un film e un approfondimento in streaming (links sul sito del Comune), mentre presso la Biblioteca Mabic si possono trovare libri sul tema.

La commemorazione vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Il 10 febbraio 1947 furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia. Si stima che i giuliani (in particolare istriani e fiumani) e i dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino a un numero compreso tra le 250.000 e le 350.000 persone.