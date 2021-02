Nuvolosità più compatta sul settore occidentale al mattino, dove non si escludono deboli e occasionali piovaschi; sulla pianura orientale sono previste invece delle aperture, che tenderanno ad aumentare e a interessare il resto del territorio; dal tardo pomeriggio e in serata nuovo aumento della nuvolosità, con piogge deboli e intermittenti a partire dal settore occidentale; visibilità ridotta per la presenza di foschie, soltanto in parziale sollevamento nella giornata.

Temperature: minime comprese tra 5 e 7 gradi e massime attorno a 13 gradi, in diminuzione sul settore orientale. Venti: al mattino moderata ventilazione sud-occidentale sui rilievi centro-orientali, tendente a rinforzare nel corso della giornata e a interessare anche la pianura orientale e i rilievi occidentali; sul mare venti moderati dai quadranti meridionali nelle prime ore della giornata ma in attenuazione dal mattino e tendenti a disporsi da sud-ovest. Mare: molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)