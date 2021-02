Poco dopo le 4.30 di oggi, 7 febbraio 2021, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, allertata dalla sala Operativa dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti in via Torquato Tasso in paese, per un incendio divampato all’interno di una officina di autoriparazioni.

Le fiamme, che hanno interessato anche alcuni pneumatici generando fumo e causando l’annerimento delle mura, si sono sviluppate per cause ancora al vaglio dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che sul posto non hanno rinvenuto elementi che potessero suffragare con certezza le cause del rogo che si ritiene possa essere probabilmente riconducibile ad un corto circuito elettrico. I danni sono in corso di quantificazione.