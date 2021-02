Durante uno dei controlli di polizia stradale che quotidianamente vengono fatti una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia del distretto di Scandiano ha fermato una Fiat Punto condotta da F.C. residente a Scandiano, di 65 anni di età. Durante il controllo è apparso evidente agli operatori che qualcosa non andava infatti il conducente esibiva la patente di guida che è risultata scaduta nell’anno 2011 e mai più rinnovata ma anche dal controllo della carta di circolazione è emerso che l’auto aveva fatto l’ultima revisione nel 2015 e avrebbe dovuto rifarla nell’anno 2017 pertanto la revisione era stata saltata per ben due volte. Ma i problemi non sono finiti qui perché con grande stupore degli agenti è emerso che l’assicurazione del veicolo era scaduta nel 2016.

La pattuglia pertanto ha iniziato a redigere i verbali ed ha proceduto al ritiro della patente di guida perché scaduta, al sequestro del veicolo perché circolava privo di assicurazione e alla sospensione dello stesso veicolo perché non sottoposto alla prescritta revisione periodica. Tutte queste violazione hanno comportato la somma complessiva di circa 1500,00 euro di sanzioni da pagare; sicuramente è stato tolto dalla strada un pericolo per le persone che rispettano le norme del codice della strada.