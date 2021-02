Cardiologie Aperte 2021, torna con un nuovo format la campagna nazionale, giunta alla quindicesima edizione, volta alla prevenzione dalle malattie cardiovascolari. Quest’anno da lunedì 8 a martedì 16 febbraio il consulto si potrà effettuare non dal vivo, ma per telefono utilizzando il numero verde 800 05 22 33 appositamente predisposto. I cittadini potranno chiamare ponendo domande e dubbi legati alle malattie del cuore e ai rischi cardiovascolari. La manifestazione come ogni anno è promossa da ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e da Fondazione per il tuo cuore onlus.

Quest’anno per contenere la diffusione pandemica da Covid 19, è stato completamente rivisto il format teso a valorizzare il fondamentale ruolo del Cardiologo nella promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio. I consulti non si faranno di persona, ma tramite il numero verde dedicato ai cittadini che potranno chiamare dalle ore 10 a mezzogiorno e dalle ore 14 alle ore 16 per porre domande alle quali risponderanno i Cardiologi delle Strutture aderenti all’iniziativa.

In tutta Italia sono 150 le Cardiologie di altrettanti ospedali che hanno accolto l’invito e parteciperanno a questa manifestazione con una media di 3 cardiologi che si alterneranno, nei giorni individuati da ciascuna Struttura, per rispondere alle telefonate dei cittadini. Circa 500 in tutto i cardiologi coinvolti.

All’iniziativa aderisce la Cardiologia ospedaliera dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia diretta dal dottor Alessandro Navazio che per un totale di 30 ore a settimana mette a disposizione 10 medici nelle sedi dislocate a Reggio Emilia, Castelnovo né Monti e Guastalla-Correggio.

Il numero verde da chiamare è 800 05 22 33. L’operatore che risponderà metterà in contatto con la sede più vicina e disponibile in quel momento.

Per altre informazioni è possibile visitare il sito: www.periltuocuore.it