Partiranno da lunedì 8 febbraio i lavori di rifacimento dei marciapiedi su via Andrea Costa, nel tratto compreso tra la rotonda Bernardini e i viali. Il cantiere in questa prima fase interesserà il marciapiede della corsia direzione centro a partire dalla rotonda verso viale Pepoli e procederà a tratti con una lunghezza media di circa 100 metri occupando l’area del marciapiede e parte della carreggiata. Nei tratti interessati ci sarà un restringimento della carreggiata, mantenendo sempre una corsia per senso di marcia. Il transito dei pedoni sarà consentito lungo il cantiere su un percorso protetto e sarà sempre garantito l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali. La fermata Tper presente al civico 152 sarà spostata di alcuni metri verso Porta Sant’Isaia. Sono in corso di distribuzione dei volantini informativi ai residenti e agli esercizi commerciali.

Per ridurre ulteriormente l’impatto, il cantiere procederà in parallelo: una prima squadra demolirà il marciapiede esistente, una seconda squadra seguirà l’altra con la ripavimentazione del nuovo marciapiede che prevede un adeguamento in larghezza e un rialzamento di livello laddove possibile, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per il nuovo marciapiede saranno utilizzate delle particolari mattonelle che assorbono meno calore. Il termine previsto per questa prima fase dei lavori è il 18 marzo. Il completamento dell’intervento è previsto entro la fine dell’estate.