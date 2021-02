Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con schiarite sul crinale appenninico al confine con la Toscana. Foschie dense e banchi di nebbia, in parziale dissolvimento durante il giorno, si ripresenteranno in serata sui rilievi. Pur non escludendo deboli pioviggini da nebbia durante la giornata, dalla sera precipitazioni deboli ma più diffuse giungeranno sul settore più occidentale della regione. Temperature: pressoché stazionarie, con valori minimi intorno a 7 o 8 gradi, massime intorno a 11 gradi. Venti: deboli orientali. Mare: poco mosso, mosso dalla serata.

(Arpae)