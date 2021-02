La Polizia di Stato di Modena, il 24 gennaio scorso, ha portato a termine un’importante attività investigativa che ha permesso di rintracciare un bambino di soli 3 anni scomparso dal territorio francese in quanto sottratto alla custodia della madre da un cittadino tunisino di 33 anni. La notizia apparsa su alcuni social network francesi aveva immediatamente interessato i collaterali organismi internazionali per l’avvio delle relative procedure di allerta e di rintraccio.

Il 22 gennaio, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato aveva informato la Squadra Mobile di Modena della possibile presenza dell’uomo in Italia, individuato tramite un’utenza telefonica che aveva in uso e che lo geo-localizzava nella zona della stazione ferroviaria.

Di concerto con la locale Procura della Repubblica, gli investigatori hanno attivato un servizio di positioning. L’attività di indagine, che si è protratta per più giorni senza soluzione di continuità, ha permesso di acquisire elementi determinanti per il successivo rintraccio del minore, che è stato finalmente individuato insieme al tunisino la successiva domenica mattina nel centro cittadino.

Il bambino è stato affidato ad una comunità in attesa dell’arrivo della madre, mentre l’uomo al termine degli accertamenti è stato associato alla locale casa circondariale in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo.

Il tunisino si era spostato in treno dalla Francia a Modena, come dallo stesso riferito, per vie di alcune conoscenze che gli avrebbero fornito ospitalità.