Saranno aperte fino al 6 marzo le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 al nido e alle scuole d’infanzia di Castelnovo Sotto.

Al nido intercomunale Gianni Rodari potranno iscriversi i nati negli anni 2019, 2020 e sino al 30 aprile 2021. I nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 avranno tempo per prenotarsi 7 maggio.

Alle scuole comunali dell’infanzia Girasole e Palomar potranno iscriversi i bambini nati negli anni 2018, 2017 e 2016. Stessa cosa alla scuola parrocchiale Villa Gaia, che ccoglie anche, nella sezione Primavera, i bambini nati nel 2019.

Per permettere alle famiglie di visitare le strutture sono stati previsti alcuni open day. Per partecipare però è necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo educativo@asp-opuscivium (scuole comunali) e villagaiascuolaparr@gmail.com (per la parrocchiale). Nella comunicazione occorre inserire il giorno scelto, il nome e un recapito telefonico.

L’apertura del Rodari sarà martedì 23 febbraio e martedì 16 marzo, dalle ore 16.30; il Girasole-Palomar aprirà i battenti giovedì 11 febbraio, dalle ore 17, e sabato 20 febbraio dalle ore 9; Villa Gaia e sezione Primavera saranno visitabili sabato 6 e 27 febbraio, dalle ore 9, e mercoledì 17 febbraio dalle 18 alle 19.30.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Scuola Asp (Rodari e Girasole-Palomar),

presso il Municipio di Castelnovo Sotto, piazza IV Novembre 1 (Tel: 0522/683931 – Fax: 0522/1602088 – Email: educativo@asp-opuscivium.it) oppure l’Ufficio (Scuola e Sezione Primavera Villa Gaia) di via Conciliazione 1 (Tel e Fax: 0522/683697 – cellulare: 389 211 2850 – Email: villagaiascuolaparr.infanzia@gmail.com).