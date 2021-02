Durante una perquisizione domiciliare eseguita all’interno di un appartamento situato nel Quartiere Saragozza, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, impegnati in un’attività anti droga, hanno arrestato un 46enne e una 40enne, entrambi italiani. La ricerca delle prove, resasi necessaria nel corso di una indagine dei militari, è terminata col ritrovamento di una ventina di grammi circa di sostanza stupefacente (cocaina ed eroina) e del materiale per la pesatura e il confezionamento della stessa che i due soggetti, conviventi, detenevano in casa.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 46enne e la 40enne, arrestati dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sono stati tradotti, l’uomo, gravato da precedenti di polizia, in camera di sicurezza e la donna, incensurata, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.