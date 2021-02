A Castelnuovo, lungo il percorso natura del Tiepido, partiranno lunedì 8 febbraio i lavori di messa in sicurezza di un tratto di percorso di circa 70 metri, compreso tra l’attraversamento del torrente Tiepido di via Cavedole, in comune di Modena e la prosecuzione del percorso su via Cavidole in comune di Castelnuovo Rangone.

Per consentire lo svolgimento del cantiere, che prevede la messa in sicurezza del tratto attraverso il ripristino dell’adeguata altimetria stradale e lavorazioni in alveo, il transito in quel tratto di percorso sarà interrotto e opportunamente segnalato a pedoni e ciclisti, cui sarà vietato l’attraversamento.

L’intervento, della durata prevista di un mese, sarà realizzato dalla ditta Orlandi Srl di Castelvetro, mentre la direzione lavori è affidata all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.