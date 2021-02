Bando Servizio Civile Universale 2021 presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Sezione di Modena. Si tratta di 2 progetti di Servizio Civile, con scadenza il 15 febbraio, dove sono disponibili in totale n. 4 posti. Tre per i “Laboratori di attivismo civico per l’inclusione sociale”, uno per “Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso”.

Il bando è rivolto a giovani tra i 18 ed i 28 anni. 25 ore settimanali, durata 12 mesi con

rimborso spese mensile di 439,50 €.

La Sede del servizio è Modena, via Don Lorenzo Milani n. 54.

Per presentare la domanda occorre:

lo Spid, se sei un cittadino italiano residente

in Italia o all’estero (qui le istruzioni per richiedere lo SPID: www.spid.gov.it/richiedi-spid)

le credenziali da richiedere al Dipartimento, se sei un cittadino di un Paese appartenente

all’Unione europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia (qui la procedura: domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali)

all'Unione europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia (qui la procedura: domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali)
un Curriculum Vitae.

Laboratori di attivismo civico per l’inclusione sociale

codice progetto PTXSU0015720012404NMTX

Scheda sintetica del progetto: www.uiciechi.it/serviziocivile/progetto1.asp

Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso

codice progetto: PTXSU0015720012407NMTX

Scheda sintetica del progetto: www.uiciechi.it/serviziocivile/progetto6.asp

Per saperne di più visita il sito uiciechi.it/serviziocivile/index.asp

Contatta il numero 059 300012 oppure 059 260759 – e-mail uicmo@uiciechi.it per informazioni e indicazioni sull’invio della tua domanda.