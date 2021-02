Novità in arrivo per quanto riguarda il costo della refezione scolastica per l’a.s. 2021/2022 E’ stata aggiunta una fascia Isee intermedia per consentire a più famiglie di pagare una tariffa ridotta. La nuova agevolazione è per tutte le famiglie il cui Valore ISEE è compreso tra 5.200 euro e 21.000 euro, costo del pasto 4,50 euro.

“Ci sembrava giusto creare una fascia di reddito ‘cuscinetto’ tra quella più bassa e quella a cui viene fatta pagare la tariffa piena – spiega l’assessore alla scuola Laura Farina – Per il prossimo anno scolastico faremo ulteriori valutazioni per venire incontro alle difficoltà delle famiglie”.