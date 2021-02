Il Comune di Campogalliano promuove la raccolta firme per aderire alla legge, di iniziativa popolare, contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e al nazismo (anche online). La proposta include il contrasto alla produzione, vendita ed esposizione, di oggetti con simboli nazifascisti.

Per firmare è necessario recarsi presso l’Ufficio Elettorale e Leva del Comune in piazza Vittorio Emanuele II, N.1, al piano terra del Municipio, durante gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 (giovedì chiuso). Solo il martedì, dalle ore 11 alle ore 13, e il sabato, dalle ore 9 alle 11, sarà possibile accedere liberamente, senza appuntamento. Per prenotare l’appuntamento occorre chiamare al numero 059.899411 o scrivere a protocollo@comune.campogalliano.mo.it. Per firmare bisogna essere iscritti nelle liste elettorali e presentare un documento di identità.

“Uno dei propositi di questa iniziativa è colpire un metodo inedito di propaganda fascista e nazista – commenta la vicesindaca Daniela Tebasti – che passa e si diffonde attraverso gli strumenti telematici e informatici. Un metodo il cui contrasto non è contemplato attualmente in nessuna legge. Confidiamo nell’adesione di molti cittadini campogallianesi”.

La proposta di legge arriva da Stazzema, paese della Versilia, segnato da una strage di civili messa in atto dalle truppe tedesche nel 1944. Il testo prevede per i trasgressori la reclusione da 6 mesi a 2 anni, con la pena aumentata di un terzo se il fatto viene commesso attraverso strumenti telematici e informatici. 50 mila le firme necessarie per portare la proposta di legge in Parlamento. Per firmare c’è tempo fino al 31 marzo. Per informazioni sulla proposta di leggere è possibile consultare il sito www.anagrafeantifascista.it.