Nel 2020 il Comune di Fiorano Modenese ha continuato a sostenere economicamente le famiglie residenti nel percorso scolastico e formativo dei propri figli, mettendo a disposizione 20.000 euro per borse di studio a favore di ragazzi che frequentano le scuole superiori o l’università. A cui si aggiungono oltre 35.000 euro per l’acquisto di pc e dispositivi di connessione, a disposizione di studenti delle scuole elementari, medie e superiori.

“Per la nostra Amministrazione, il diritto allo studio è sempre una priorità e mai come nell’ultimo anno è stato importante dare continuità alle forme di sostegno economico per gli studenti. – sottolinea l’assessore alle Politiche Educative, Luca Busani – Abbiamo inoltre deciso di dedicare particolare attenzione all’equa distribuzione dei contributi, in modo tale da garantire a quanti più studenti possibili di beneficiare degli aiuti che vengono distribuiti dai diversi enti. Il futuro e la ripresa non potranno prescindere dall’istruzione e dalla formazione dei nostri ragazzi, quindi dobbiamo fare tutto il possibile per supportare la loro educazione nel miglior modo possibile.”

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria dei 20 ragazzi delle superiori, beneficiari di un contributo di 500 euro ciascuno e dei 10 studenti universitari a cui verrà assegnata la somma di 1.000 euro, a sostegno degli studi intrapresi. Le domande pervenute sono state 47 per le borse di studio relative alle scuole secondarie di II grado, di cui 26 in regola con i requisiti richiesti e 13 per l’università (11 quelle valide).

Il sostegno agli studenti del Comune di Fiorano Modenese, nel corso del 2020, si è concretizzato anche nei contributi per contrastare il divario digitale, tramite l’acquisto di pc e/o dispositivi di connessione. Le famiglie fioranesi beneficiarie sono state in totale 77: 11 hanno aderito al primo bando riservato agli alunni delle scuole primarie e 66 al secondo per tutti gli studenti. L’importo totale dei contributi erogati è stato di 35.092,35 euro suddivisi in 5.129,99 euro ai beneficiari del primo bando e 29.962,36 euro a quelli del secondo bando che prevedeva un contributo fino a 450 euro per l’acquisto di un pc portatile e un importo massimo di 10 euro per uno strumento di connettività, tipo SIM con abbonamento annuale.