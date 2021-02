Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma invisibile per nebbie diffuse sulla pianura nella prima mattinata in diradamento.

Addensamenti lungo le aree di crinale appenninico centro occidentali potranno dar luogo a deboli piovaschi nel corso della giornata. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata. Temperature: Minime in aumento comprese tra 3 e 7 gradi.

Massime comprese tra 7 e 9 gradi sull’Emilia e tra 11 e 14 gradi tra costa e Romagna. Venti: Deboli e variabili sulla pianura; da sud-ovest sui rilievi, tendenti a rinforzare nel corso della giornata. Venti da sud-ovest dal pomeriggio anche sulla pianura romagnola. Mare: Poco mosso, localmente mosso al largo.

(Arpae)