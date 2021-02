L’attività di tutela e salvaguardia del territorio da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale prosegue nei comprensori di riferimento gestiti con l’importante intervento che ha visto la messa in sicurezza del Collettore Impero, condotto di terra dalla capillare funzione di scolo per le acque consortili, sito all’interno di un’area demaniale nel Comune di Poviglio.

I lavori hanno riguardato il muro di contenimento, in corrispondenza dell’attuale botte sottopassante via Arginelli. La struttura esistente – costruita in mattoni, larga 50 centimetri, lunga 7 metri e alta 2 metri – presentava un cedimento nella parte centrale. Il crollo aveva causato profonde fessurazioni che rischiavano di comprometterne la tenuta statica provocando una pericolosa inclinazione a monte della botte.

L’intervento – effettuato con fondi del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – si è reso dunque necessario anche per scongiurare eventuali ulteriori cedimenti potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale.

La nuova struttura, completamente ricostruita in cemento e dalle medesime dimensioni della precedente (fatta eccezione per la larghezza, che ora è di 30 centimetri) è stata già correttamente armata e ancorata a platea di fondazione.