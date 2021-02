Investire in Ricerca e Sviluppo costituisce un asset fondamentale per qualunque tipologia di azienda; per le Pmi, in particolare, una corretta strategia di investimento in conoscenza può rivelarsi un elemento di competitività determinante, in un mercato ormai senza confini geografici dove l’avanzamento tecnologico e la trasformazione digitale richiedono risorse sempre crescenti. Gli imprenditori possono accedere a diversi strumenti che riducono l’impiego di risorse in tal senso, ma per cogliere appieno le opportunità fiscali che consentono di sviluppare la competitività e favorire la crescita dimensionale delle proprie aziende è necessaria una consulenza qualificata ed affidabile.

Su questo argomento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha organizzato per giovedì 4 febbraio un seminario di approfondimento, rivolto ai professionisti che operano come consulenti qualificati delle aziende del territorio. Il seminario online si terrà a partire dalle ore 14:30 sulla piattaforma GoTowebinar. L’evento fornirà utili chiarimenti tecnici e strumenti operativi che a supporto del ruolo del Commercialista, sia nella fase preparatoria delle pratiche sia in quella successiva all’inoltro delle stesse. Attraverso l’illustrazione di casi concreti verranno affrontati, in particolare, i principali strumenti di credito di imposta che possono essere attivati da parte degli imprenditori, la documentazione propedeutica da produrre, le argomentazioni e gli scenari delle verifiche e dei controlli sulle pratiche inoltrate.

La partecipazione al seminario è riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e dà diritto alla maturazione degli specifici crediti formativi previsti. Per informazioni ed iscrizioni: segreteria.formazione@commercialisti.mo.it