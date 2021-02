In mattinata, nuvolosità residua sulla Romagna, in prevalenza sereno altrove, con banchi di nebbia sulla pianura più occidentale; prevalentemente sereno al pomeriggio. Formazione di nebbia nella notte successiva. Assenza di precipitazioni. Temperature: In lieve diminuzione sull’Emilia, con valori intono a 1 grado nelle città e con deboli gelate nelle aree rurali; pressoché stazionarie sulla Romagna, con valori intorno a 5 gradi. Massime in lieve aumento e intorno a 10 gradi. Venti: deboli e variabili. Mare: calmo.

(Arpae)