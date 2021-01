Nei giorni scorsi il Comune di Albinea ha portato a termine una serie di lavori di sistemazione dei fossi stradali. Gli interventi, volti alla salvaguardia del territorio comunale dai fenomeni alluvionali, con pulizia e risagomatura, hanno riguardato undici zone di tutto il territorio, frazioni comprese, per un investimento complessivo di 26.300 euro. Le strade interessate sono state: via Castellana, via Oliveto, via Roncosano, via Nobili, via Chiesa, via Matteotti, via Crostolo, via Peri, via Franchetti, via Viani e via Zacconi. All’interno del pacchetto di interventi ambientali, l’amministrazione, come ogni anno, ha destinato fondi per proseguire le manutenzioni dei fossi. Le operazioni quindi continueranno anche nel 2021.

Inoltre è stato completato il primo intervento di sistemazione del percorso dell’anello di Cà del Vento. In questo caso i lavori hanno interessato, oltre alle già citate manutenzioni, anche il fondo stradale. Altri interventi sono già programmati per il 2021.