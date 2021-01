I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme anti-Covid hanno proceduto, unitamente ai militari della stazione di Novellara e alla Polizia della bassa reggiana, al controllo ed ispezione igienico sanitaria di un bar con il fine precipuo di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative e quelle concernenti l’osservanza delle norme anti-Covid.

Nel bar oggetto dei controlli gli operanti hanno accertato irregolarità. In particolare sono stati sequestrati kg. 20 di alimenti (carnei ed ittici) in parte privi indicazioni di rintracciabilità in parte decorsi di validità nonché riscontrate carenze igienico sanitarie nei locali cucina e in quello adibito a deposito alimenti. Per tali violazioni il barista è stato sanzionato con multe pere 3.000 euro. Nessuna irregolarità è stata nell’osservanza delle disposizioni atte al contenimento del contagio covid-19.