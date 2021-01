Per consentire lavori sulla viabilità ordinaria, di competenza del Comune di Bologna, sarà necessario chiudere, sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 12 “SS65 della Futa”, in entrata verso Casalecchio di Reno – A1 Milano-Napoli, dalle 7:00 alle 17:00 di domenica 31 gennaio. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis “Castenaso”, o lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche al progetto di potenziamento del sistema stradale e della Tangenziale di Bologna “Passante di Bologna”, previste in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle due notti consecutive di lunedì 1 e martedì 2 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli.

Ciò comporterà anche la chiusura delle stazioni di Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, sulla stessa A14 e di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, in entrata verso la A1 Milano-Napoi.

Sarà chiuso, inoltre, lo svincolo di immissione dalla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Padova, sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, chi da Ancona deve raggiungere Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, potrà percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna Borgo Panigale, mentre, chi da Ancona deve raggiungere Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, potrà percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna Casalecchio.

Chi, infine, da Padova deve raggiungere Milano o Firenze, dovrà uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare rispettivamente a Bologna Borgo Panigale, sulla A14, o a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

Ciò comporterà anche la chiusura delle stazioni di Bologna Borgo Panigale e di Bologna Fiera sulla A14, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio e di Bologna Arcoveggio sulla A13, in entrata verso Ancona.

Inoltre, sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa, chi da Milano deve raggiungere Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, potrà percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna San Lazzaro, mentre, chi chi da Firenze deve raggiungere Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, potrà percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna San Lazzaro. Chi invece da Padova deve raggiungere Ancona/Pescara, potrà uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna San Lazzaro, sulla A14.