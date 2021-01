Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per vivere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva all’interno delle comunità, consente ai giovani di inserirsi in una rete di relazioni ed è anche un’occasione per acquisire competenze spendibili successivamente nel mondo del lavoro.

È possibile svolgere questo percorso anche insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che, attraverso le sue Sezioni Territoriali, mette a disposizione diverse possibilità per giovani tra i 18 e 28 anni che desiderano vivere un’esperienza educativa e professionale al fianco dei disabili visivi.

Obiettivo strategico delle attività formative proposte ai giovani volontari è quello di ridurre le disuguaglianze all’interno del contesto socio-culturale in cui vivono i soggetti con disabilità visiva, promuovendo una maggiore inclusione sociale, economica e politica degli stessi.

Per partecipare al bando per la selezione di operatori volontari del servizio civile, regolarmente retribuito, è necessario presentare la domanda entro le ore 14 del 15 febbraio. I progetti hanno la durata di 12 mesi, con un monte ore annuo di 1.145, per un massimo di 25 ore di servizio settimanale. Il volontario che prenderà servizio riceverà un trattamento economico mensile di euro 439,50.

La sezione territoriale Uici di Reggio Emilia propone due progetti con un impiego di 4 operatori volontari in totale. Il primo progetto si intitola “Laboratori di attivismo civico per l’inclusione sociale”, il secondo “Sensibilizzazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla diffusione delle patologie oculari”.

Fra le attività che i volontari saranno chiamati a svolgere: servizio di lettorato e servizi vari a domicilio; attività ludico-ricreative individuali (shopping, teatro…); promozione di attività finalizzate al superamento dell’esclusione sociale; attività di sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana, attività collettive e di segreteria.

Come partecipare. La domanda di partecipazione si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid se la persona interessata è un cittadino italiano residente in Italia o all’estero (per informazioni: www.spid.gov.it/richiedi-spid).

E’ inoltre necessario presentare un curriculum vitae sottoforma di autocertificazione con allegato il documento di identità e per redigere correttamente il curriculum vitae sulla base dei criteri di selezione Uici si può consultare il sito www.uicre.it o chiedere informazioni alla segreteria della sezione territoriale al numero 0522 435656.

I requisiti richiesti: aver tra i 18 e i 29 anni non compiuti; non aver ricevuto condanne; non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati; non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Le selezioni. Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Sede Territoriale (www.uicre.it).

Per informazioni, mail: uicre@uiciechi.it – Telefono: 0522 435656 – Sito internet: www.uicre.it