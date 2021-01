Anche quest’anno Auser partecipa al Servizio civile e ricerca 4 giovani, fra i 18 e i 28 anni, che abbiano desiderio di dedicare tempo ed energie a a beneficio della comunità.

Auser, in particolare, ricerca 4 giovani ambosessi da impiegare per un anno nelle attività di volontariato che l’associazione realizza sul territorio della città di Reggio Emilia.

Le attività saranno quelle di: accompagnamento sociale verso strutture sanitare (e non solo) di anziani e disabili; telefono amico (attività di ascolto telefonico di anziani e persone con difficoltà); consegna di spesa e farmaci a domicilio delle persone con difficoltà. Ogni mese al/alla ragazzo/a sarà corrisposta una indennità pari a euro 439,50 netti, per un servizio di circa 25 ore alla settimana (1.145 ore in un anno). È un impegno certamente importante per la collettività, ma anche una grande opportunità di crescita personale.

Modalità di iscrizione al bando: gli aspiranti candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accendendo attraverso le SPID.

Scadenza invio domande: 15/02/2021 ore 14,00.

Il bando completo è disponibile su www.serviziocivile.gov.it

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: info@auserreggioemilia.it; 0522/323002 referente Sandro Morandi