Martedì 26 gennaio il Sindaco Sandro Palazzi ed il Vice-Sindaco Lorenzo Biagi sono stati ricevuti presso la sede direzionale di AUSL Modena dal Direttore Generale Dott. Brambilla ed il Direttore Distrettuale di Mirandola Dott. Vezzosi per affrontare e cercare di risolvere il problema della mancanza del medico di famiglia di Massa Finalese.

“E’ emerso che 146 persone risulterebbero ancora non assegnate ad un medico di base dopo il pensionamento del Dott. Serafini avvenuto a fine ottobre – spiegano il Sindaco Sandro Palazzi ed il Vice Sindaco Lorenzo Biagi – Il conseguente bando emesso da AUSL per identificare la nuova figura di medico di base, è andato purtroppo deserto, ma nel frattempo la stragrande maggioranza dei cittadini che facevano riferimento al dott. Serafini sono stati riassegnati ai medici ancora in attività.

Alla fine dell’incontro la Dirigenza di AUSL ha proposto possibili soluzioni per dare risposta alla esigenza di copertura sanitaria dei cittadini di Massa, che verranno attuate, ci hanno assicurato, in brevissimo tempo.

Da parte di questa Amministrazione – concludono Palazzi e Biagi – rimane valida la offerta all’eventuale Medico di Base di uno spazio ambulatoriale presso la delegazione comunale di Massa”.